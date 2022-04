Ciudadanos, Foro, Vox y Asenjo pedirán en el Pleno integrar el 'solarón' en la revisión del Plan Especial

(De Izda A Dcha) El Edil De Ciudadanos En Gijón, Rubén Pérez Carcedo, El Concejal No Adscrito, Alberto López-Asenjo, Y Los Portavoces De Foro Y Vox, Jesús Martínez Salvador Y Eladio De La Concha, Respectivamente, En Rueda De Prensa

(De Izda A Dcha) El Edil De Ciudadanos En Gijón, Rubén Pérez Carcedo, El Concejal No Adscrito, Alberto López-Asenjo, Y Los Portavoces De Foro Y Vox, Jesús Martínez Salvador Y Eladio De La Concha, Respectivamente, En Rueda De Prensa - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Ciudadanos, Foro, Vox y el edil no adscrito Alberto López-Asenjo se han unido para presentar una iniciativa conjunta al próximo Pleno en la que se insta al Gobierno local a incorporar en el nuevo convenio del Plan de Vías el compromiso de la modificación del Plan Especial para la Integración del Ferrocarril PERI-0 (Plan de Vías), incluyendo en la misma los terrenos que conforman el área pendiente de Urbanización 1-A, más conocido como 'solarón'.

Así lo han puesto de manifiesto, en rueda de prensa conjunta en el Consistorio gijonés, el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, los portavoces de Foro y Vox, Jesús Martínez Salvador y Eladio de la Concha, respectivamente, y López-Asenjo.

Pérez Carcedo, por su lado, ha insistido en que quieren que se revise el contenido total, incluido el 'solarón'. Ha aclarado, asimismo, que han hablado con todos los grupos municipales, pero solo tres se sumaron a la proposición. Sí que ha remarcado que el resto de grupos coincidían con el fondo de la proposición.

El edil de la formación naranja ha señalado que no estamos en los mismos tiempos que cuando se aprobó el Plan Junquera, cuando se buscaba obtener las máximas plusvalías y siendo ahora menor el valor de los terrenos.

Los cuatro proponentes de la iniciativa, según Pérez Carcedo, quieren dotar a ese espacio de más zonas verdes y equipamientos públicos al servicio de la ciudadanía, y no ven la necesidad de edificar en los volúmenes que prevé el Plan Junquera. Para él se trata de una oportunidad única que no se puede dejar pasar que no influye en los plazos ya previstos.

En el caso de Foro, su portavoz, Jesús Martínez Salvador, ha incidido, por otro lado, que aún hay incertidumbres en torno a la construcción de la estación intermodal y su conexión con el túnel del 'metrotren'. Ha abogado, asimismo, por no primar el pelotazo urbanístico y la especulación y que se adapte el proyecto al siglo XXI.

Por parte de Vox, su portavoz, Eladio de la Concha, ha opinado que el Gobierno local está queriendo condicionar unas infraestructuras que se harán a futuro, cuando estamos a un año vista de finalizar el mandato.

Ha aludido, asimismo, a la "ruptura" del consenso que se había alcanzado en torno al Plan de Vías, a lo que ha recordado otras medidas implementadas por el Gobierno local, que cree que están perjudicando la ciudad. Ha reiterado, en este caso, que están llevando a cabo medidas basadas en su ideología que condicionan próximos mandatos.

Respecto a López-Asenjo, ha apuntado que se busca en este caso recuperar el consenso que se vio "roto" por decisión unilateral del Gobierno local sobre la ubicación de la estación intermodal.

López-Asenjo, por otro lado, ha aprovechado para, en nombre de todos, sumarse al dolor y pésame por el "brutal" asesinato en Oviedo de la adolescente Érika Yunga. Ha expresado la "más sentida" condolencia a todos sus familiares.