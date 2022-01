Ciudadanos pide acabar con la "vergüenza intolerable" y las "mentiras" de las obras de la autopista 'Y'

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, ha reclamado este jueves a los gobiernos socialistas de Asturias y Madrid que acaben con la "vergüenza intolerable" que están suponiendo las obras del tercer carril de la autopista 'Y' y ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que exija al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "el fin de la parálisis y las mentiras".

La diputada ha criticado el ritmo de los trabajos, que "ni cuando se suponía que estaban a pleno rendimiento se veían avanzar", así como el plazo de duración de las obras, "que se podrían hacer en la mitad de tiempo, y únicamente van a durar tres años porque el Gobierno del señor Sánchez no tiene interés ni ganas de invertir en Asturias".

Para Fernández, esta es una nueva muestra de la "falta de respeto" del Gobierno central por la región y también del "nulo peso en la toma de decisiones de Adrián Barbón, a quien parece que desde Madrid ven más como una carga que como un aliado".

"Estas obras colapsan diariamente la principal vía de comunicación de Asturias, así como los enlaces con la autovía de Siero y los accesos a Lugones y Llanera, y son un insulto cotidiano a los 800.000 asturianos que residen en la zona centro de la región", ha insistido.

La portavoz de Ciudadanos ha solicitado al presidente asturiano que defienda los intereses de Asturias y le exija al Ministerio que acabe con la parálisis de las obras, y también con las mentiras que cuenta el organismo público para justificar su inacción: "Nos dijeron que los trabajos estaban parados porque las empresas estaban dando vacaciones a los trabajadores y resulta que lo que hicieron fue despedirlos en plenas Navidades, porque una de las empresas había quebrado. O no se enteran, que sería malo, o nos engañan, que es aún peor. O tal vez encubrir deliberadamente estas actuaciones forma parte de esa reforma laboral que el PSOE aseguró que sería histórica e iba a mejorar la calidad del empleo".

"Como siempre, el señor Barbón se escudará en que la obra no es suya, porque es socialista solo cuando le conviene, pero le exigimos que fiscalice esos trabajos, porque afectan diariamente a decenas de miles de asturianos, y que pida explicaciones y celeridad al Ministerio en la ejecución de estas obras, que no solo no servirán para desatascar el centro de Asturias, sino que estarán tres años colapsándolo", ha añadido.