Ciudadanos pide al Gobierno "abandonar sus trincheras ideológicas" y le exige presentar el presupuesto para 2023

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón Rubén Pérez Carcedo ha instado este jueves al Gobierno local a "abandonar sus trincheras ideológicas" e iniciar ya una negociación sincera con todos los grupos de la oposición que posibilite la aprobación de unos presupuestos para 2023 que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Haciendas Locales establece que antes del 15 de octubre debería haberse elevado al Pleno una propuesta de presupuestos municipales para su aprobación, "un plazo que en Gijón ya se ha superado por mucho", ha apostillado el edil, según una nota de prensa de la formación naranja.

Y si bien ha señalado que es práctica habitual en el Ayuntamiento gijonés el incumplir este plazo legal, ha remarcado, no obstante, que no es habitual que a estas alturas no se conozcan ya las principales magnitudes presupuestaras y no se haya iniciado la negociación con los grupos de la oposición.

"Ni tan siquiera se nos ha presentado el calendario para su tramitación al que obliga el artículo 107 del Reglamento del Pleno", ha advertido Pérez Carcedo.

Por ello, ha anunciado su intención de reclamar este calendario en la próxima Comisión de Hacienda, al tiempo que ha exigido al Gobierno municipal que inicie ya la negociación del presupuesto, y que se haga todo lo posible para evitar que el próximo año haya una prórroga presupuestaria.

Para él, el ir a una prórroga presupuestaria tendría unos efectos "muy negativos" para la ciudad e, incluso, cree que pondría en riesgo los fondos europeos que está recibiendo el Ayuntamiento gijonés.

Pérez Carcedo, asimismo, ha achacado este retraso a la "falta de proyecto político" del Gobierno municipal, y a su "incapacidad para cuadrar unas cuentas en las que han agotado cualquier margen de maniobra, y de su debilidad para alcanzar acuerdos políticos que faciliten su aprobación".