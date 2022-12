Ciudadanos rechaza "las cuentas más indignas" de la democracia asturiana "pactadas de antemano" con afines

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, ha mostrado este viernes el rechazo de su formación a lo que considera "las cuentas más indignas" de la democracia asturiana que, además, estaban "pactadas de antemano con los afines".

En sesión plenaria, ha defendido su enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario para 2023 con devolución al Ejecutivo del socialista Adrián Barbón, aunque añadió que "parece seguro" que saldrán adelante "las cuentas más indignas de nuestra democracia gracias al apoyo incondicional de quienes no tienen más horizonte que ver el trabajo como una renta vitalicia y también de algún tonto útil con ínfulas que pasaba por allí".

Igualmente, considera que este presupuesto "es la demostración de que a la izquierda le viene bien tener una Asturias paniaguada", con un proyecto que incluye "recetas fracasadas, falta de valentía y escasez de talento".

Susana Fernández argumentó que su formación contribuyó a mejorar dos presupuestos "con altura de miras" pero ahora "no pueden ser cómplices" de las cuentas para 2023 porque suponen "un paso atrás" y no les queda "más remedio que enmendar en su totalidad" porque, cree que no atiende otro interés que el "puramente electoralista".

Para la diputada del partido naranja, el Gobierno socialista prefiere la "decadencia" que el "progreso" con un proyecto que es "humo". "Es una engañifa y una tomadura de pelo", aseveró, añadiendo que en Ciudadanos "confían mucho" en Asturias pero desconfían del "inmovilismo sectario" del Ejecutivo.

DEBATE CON EL GOBIERNO

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha apelado a la "responsabilidad" colectiva para aprobar las cuentas, incidiendo en que el proyecto recoge ayudas para emprendedores, empresarios y autónomos, para apoyar la retención de talento y la digitalización o la contratación de jóvenes, así como ayudas a la natalidad, al alquiler o la formación, así como para combatir el reto demográfico y promover la cohesión territorial.

Desde Ciudadanos, Susana Fernández ha criticado, no obstante, que el Gobierno "castiga" a las clases medias productivas para favorecer a los "sectores improductivos" y tapar la gestión "ineficaz e ineficiente" del Gobierno.

"Es increíble que sean incapaces de ver la relación causal que hay entre tener los tributos más altos y estar a la cola de los indicadores económicos y productivos, incluso demográficos, de España", ha dicho, para concluir que la "cerrazón fiscal" del Gobierno del Principado ha hecho "imposible" alcanzar un acuerdo presupuestario para 2023.