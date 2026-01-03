La climatología obliga a adelantar la Cabalgata de Reyes de Oviedo a las 17.00 horas

Archivo - Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo del año 2022.
Archivo - Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo del año 2022. - EUROPA PRESS. - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 3 enero 2026 15:26
Seguir en

   OVIEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Oviedo ha informado este sábado que con motivo de cambios organizativos motivados por la climatología adversa, el horario de comienzo de la Cabalgata de Reyes se adelanta a las 17:00 horas.

   Así mismo se adelantan los cortes de tráfico establecidos. Entre ellos, a las 15:30 para la calle Calvo Sotelo, a la altura de su confluencia con la calle Llamaquique.

   Además el corte general de todo el itinerario de la Cabalgata se realizará a las 16:00.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado