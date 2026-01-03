La climatología obliga a adelantar la Cabalgata de Reyes de Oviedo a las 17.00 horas

Archivo - Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo del año 2022. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha informado este sábado que con motivo de cambios organizativos motivados por la climatología adversa, el horario de comienzo de la Cabalgata de Reyes se adelanta a las 17:00 horas.

Así mismo se adelantan los cortes de tráfico establecidos. Entre ellos, a las 15:30 para la calle Calvo Sotelo, a la altura de su confluencia con la calle Llamaquique.

Además el corte general de todo el itinerario de la Cabalgata se realizará a las 16:00.