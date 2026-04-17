El Club Atletismo Aquila ya cuenta con espacio para guardar su material

Miembros del Club Atletismo Aquila - CLUB ATLETISMO AQUILA

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club Atletismo Aquila, de tres años de historia y especializado en la inclusión al atletismo de personas con discapacidad, ya cuenta desde hace aproximadamente un mes con espacio adecuado para guardar su material en Gijón.

Según han informado fuentes del club a Europa Press, ya tienen una jaula en la que guardar el equipamiento, algo que les permite funcionar "a pleno rendimiento".

Un lugar en el que poder colocar sus enseres adecuadamente era una reivindicación que habían planteado durante meses al equipo de gobierno local. Su material es muy especializado y es importante un almacenamiento adecuado. Entrenan en Las Mestas, en Gijón.

Su objetivo principal es facilitar la práctica del atletismo adaptado, independientemente de las capacidades de los deportistas. Finalmente, los responsables del Ayuntamiento de Gijón les han facilitado el espacio necesario para poder dejar su equipamiento.