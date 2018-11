El Club de los Viernes denuncia a colectivos de LGTBI por los "actos violentos" durante una conferencia

Publicado 12/11/2018 12:58:54 CET

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club de los Viernes ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por los actos violentos acaecidos durante las concentraciones convocadas por los colectivos radicales LGTBI el pasado jueves 9 de noviembre durante la conferencia que impartieron los argentinos Agustín Laje y Óscar Márquez en Oviedo, conferencia que llevaba por título 'La ideología de género y la metamorfosis de la izquierda', en Oviedo.

Según la asociación El Club de los Viernes la concentración fue convocada por los colectivos 'Bujarra' y la 'Asociación He For She por la igualdad de género'.

Los denunciantes destacan que durante la conferencia se arrojaron botellas de cristal rellenadas con pintura, las cuales impactaron a escasos metros del público asistente, produciendo daños en la ropa y el calzado y sostienen que los hechos pudieran estar tipificados como amenzas, coacciones, provocación sexual, injuria, calumnia y daños.

Así mismo, señalan que "las turbas feministas entonaron cánticos y soflamas de incitación al odio contra la familia popular, la libertad ideológica, libertad de expresión, los sentimientos religiosos de los católicos, xenófobos y contra la identidad sexual heterosexual, que pueden ser tipificados como delitos de odio previstos en los artículos 22, 314, 510, 511, 512 y 515 del Código Penal.

"Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por fascista y patriarcal"; "Vamos lubricadas a las barricadas"; "Orgia bisexual en la Catedral"; "Yo soy mujer completa, con polla y con tetas"; "Fuera fascistes de la nuesa tierra", gritaron los manifestantes.

El Club de los Viernes considera que "estas prácticas de amedrantamiento social no son tolerables y exige que toda la fuerza del Estado de Derecho caiga sobre quienes amenazan las libertades civiles y la democracia española. La impunidad es la gasolina que da energía a los colectivos violentos e intolerantes", añade la asociación.