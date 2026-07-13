Un coche sin el freno de mano puesto aplasta contra el quitamiedos a sus ocupantes en la N-630

Archivo - Helicóptero del SEPA, emergencias, rescate - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la Nacional 630, en el punto kilométrico 87, en Lena, tras ser golpeados por el vehículo en el que circulaban. Una de las afectadas, una mujer, ha sido evacuada por Sanidad de Castilla y León (Sacyl), mientras que los dos heridos restantes, han sido evacuados al Hospital Álvarez Buylla de Mieres por los medios activados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 14.46 horas. En la llamada se explicó que un turismo que no tenía echado el freno de mano había chocado contra el quitamiedos y había una persona atrapada debajo.

De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Mieres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida. Hasta el lugar también acudieron efectivos de bomberos de León.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el vehículo estaba contra el quitamiedos y había una persona entre ambos elementos. Entre todos los profesionales se trabajó para la retirada del automóvil para poder acceder hasta la afectada y ser atendida. La mujer fue evacuada por los servicios del Sacyl.

Por su parte el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) explicó que la UVI Móvil trasladó al Hospital Álvarez Buylla de Mieres a una mujer con un traumatismo facial. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado.

El médico de atención primaria y la ambulancia de soporte vital básico de Campomanes, Lena, evacuaron a este mismo centro hospitalario a un hombre con lesiones en el cuero cabelludo. Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 16.34 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU. Hasta el lugar también acudió el helicóptero medicalizado y medios sanitarios del Sacyl.