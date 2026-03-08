Un coche resulta calcinado en la As-310, en Belmonte de Miranda

Vehículo calcinado. - SEPA

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Grado sofocaron el incendio de un coche en la AS-310, punto kilométrico 14,950, en Boinás, Belmonte de Miranda, según informa el 112-Asturias en su cuenta de la red X.

El servicio del 112 recibió el aviso a las 7:39 horas de este domingo. En la llamada se indicó que un coche estaba quemando y no había afectados.

Cuando llegaron a la zona, los bomberos se encontraron con el incendio del turismo totalmente desarrollado. Tras extinguir, los bomberos retiraron a base, a las 9:03 horas.