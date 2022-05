Los coches con derecho a etiqueta DGT están obligados a exhibirla para circular desde este miércoles

La medida afecta tanto a vehículos del municipio como de fuera

GIJÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Eduardo Fernández, ha señalado este martes que todos los vehículos que tengan derecho a etiqueta ambiental de la DGT deberán exhibirla para circular o estacionar en todo el concejo gijonés desde este miércoles.

Fernández ha indicado que el no exhibir la citada etiqueta, teniendo derecho a ella, puede ser motivo de sanción, con independencia de si el vehículo pertenece al parque móvil de Gijón o viene de fuera, tal como lo recoge la Ordenanza de Movilidad.

Asimismo, ha apuntado que en el parque móvil de Gijón, en torno a un 29 por ciento de los vehículos no tiene derecho a etiqueta ambiental, por lo que, lógicamente, no les afecta esta medida y no serán sancionados.

Estos, en cambio, ya no pueden estacionar en zona ORA desde el pasado 1 de abril --hubo tres meses de cadencia de entrada de la prohibición-- y a partir de 2026 empezarán las restricciones de circulación por Gijón.

Fernández ha indicado que la etiqueta DGT es como un "DNI medioambiental" del vehículo, por motivos medioambientales. Ha apuntado, asimismo, que en Madrid o Barcelona ya es obligatorio exhibirla desde hace dos años.

A esto ha sumado que en las Zonas de Bajas Emisiones, a las que están obligados los municipios de más de 50.000 habitantes, muchos de estos usarán las etiquetas DGT a la hora de imponer restricciones.