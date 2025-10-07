Codopa rechaza actos militares, como un izado de bandera, en centros educativos

Archivo - Izado de bandera en el Colegio Público de La Gesta en Oviedo. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa) ha manifestado este martes su oposición a la exhibición de material militar y a la celebración de actos de carácter castrense en espacios públicos y centros educativos. Según la organización, ha tenido conocimiento de que el Colegio Público San Lázaro-Escuelas Blancas de Oviedo prevé realizar un izado de bandera el 10 de octubre.

Codopa ha señalado que considera esta actividad vinculada a las Fuerzas Armadas y ha afirmado que, en su opinión, los centros escolares deberían fomentar contenidos relacionados con la cultura de paz, los derechos humanos y el antibelicismo.

La coordinadora ha expresado su posición contraria al incremento del presupuesto destinado a gasto militar, así como a la organización de actos relacionados con el ejército en centros educativos. Ha instado a equipos directivos, profesorado y asociaciones de familias a promover actividades que desarrollen valores de paz, justicia y respeto a los derechos humanos.