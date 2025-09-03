Cofiño confirma su presencia en la Misa del Día de Asturias y defiende acudir a Covadonga "por institucionalidad"

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, ha confirmado este miércoles que asistirá el próximo 8 de septiembre a la tradicional Misa del Día de Asturias en Covadonga, invitado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y ha defendido que su cargo requiere la presencia institucional en este acto.

"El día 8 estaré en Covadonga, sí. El arzobispo me ha invitado y considero que mi posición institucional requiere la presencia en Covadonga", ha afirmado, subrayando que, en un contexto de "mucha polarización política", resulta fundamental que quienes encabezan las instituciones, que "son de todos", den prioridad al entendimiento.

Cofiño ha recordado, en la presentación de la botella de sidra, edición limitada del Día de Asturias en Tierra Astur El Vasco, que la Junta General representa "al pueblo asturiano" y ha destacado que, por encima de debates ideológicos o partidistas, "debe primar la institucionalidad y el entendimiento entre las instituciones".