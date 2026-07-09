La cofradía de la Virgen del Carmen de Gijón adelanta su salida para agilizar el recorrido

Presentación de la procesión. - AYTO. DE GIJÓN

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón y la Cofradía de la Virgen del Carmen han presentado esta mañana la tradicional procesión de la Virgen del Carmen, que volverá a recorrer las calles de la ciudad el próximo miércoles, día 15 de julio. La cita, que cumple su tercer año desde la recuperación de la cofradía, ha consolidado su crecimiento con la previsión de una mayor afluencia de público y la incorporación de novedades.

Durante la presentación, la organización ha destacado el "absoluto éxito" alcanzado en apenas dos años tras el renacimiento de esta festividad de gran tradición marinera, que este año ha sumado casi 50 nuevos cofrades y ha nombrado cofrade de honor al comandante naval, don Luis Rodríguez Garat.

La principal modificación de la presente edición afecta al horario de salida, que se ha adelantado a las 16.30 horas con el objetivo de optimizar los tiempos y evitar los retrasos registrados el año pasado.

La salida procesional será desde la Iglesia de San José, el cortejo discurrirá por Álvarez Garaya, Plaza del Carmen y Jovellanos. A su paso por delante de la Basílica de la calle Jovellanos, el paso se girará para realizar el tradicional saludo, acompañado por el himno que interpretarán el coro y el órgano del templo, momento en el que los portadores realizarán tres genuflexiones. A las 18.00 horas, llegará a la rampa de La Barquera para proceder al embarque de la imagen y dar comienzo a la procesión marinera por el puerto gijonés. La hora prevista de regreso es a las 19.00 horas para reanudar el recorrido a pie a través de la Plaza del Marqués, la Plaza Mayor y Tránsito hasta la llegada a San Pedro donde tendrá lugar la misa solemne.

La procesión incluirá este año tres puntos de baile regional asturiano dedicados a la Virgen, concretamente en Álvarez Garaya a la salida, en la zona de embarque a la altura de Pelayo, y frente a la Iglesia de San Pedro. Estas actuaciones contarán con la participación de la Banda de Gaitas Villa de Gijón, que abrirá el desfile, mientras que la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo acompañará al paso y el Coro Marinero Manín de Lastres actuará en la zona de embarque con un nuevo sistema de megafonía facilitado por el Consistorio.

La cofradía ha presentado un nuevo arco de campana realizado en orfebrería de bronce y bañado en oro de 24 quilates por el taller Orobio de la Torre, que irá situado en el frontal del paso para coordinar las levantadas de honor. Asimismo, se han diseñado cabezas de varales ligeras mediante tecnología 3D, nuevos gallardetes interiores para la Iglesia de San José y palermos de control para que los responsables de línea identifiquen la organización del cortejo.

También ha anunciado la celebración de un besamanos litúrgico este sábado para que los fieles puedan acercarse a la Virgen, y ha solicitado la colaboración de los asistentes para que, durante las petaladas de la salida y de la Plaza Mayor, se priorice el lanzamiento de claveles para evitar que los pistilos de otras flores puedan manchar el manto de la imagen.