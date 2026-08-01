Cogersa lleva a la Fidma un estand sobre reciclaje para concienciar sobre la separación de residuos

Estand de Cogersa en la FIDMA 2026 - COGERSA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cogersa participa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) con un estand centrado en la recogida selectiva de residuos y la economía circular. Bajo el lema 'Pequeños esfuerzos, grandes cambios', el espacio mostrará el recorrido que siguen los residuos una vez depositados en los distintos contenedores y cómo se transforman de nuevo en recursos.

Según ha informado el consorcio, el objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente los residuos en origen y reforzar el mensaje de que "la mejor planta de reciclaje es tu casa". Para ello, un equipo de educación ambiental atenderá a los visitantes, resolverá dudas sobre el uso de los contenedores y tratará de desmontar falsas creencias relacionadas con la recogida selectiva.

El estand incorpora además tres videojuegos interactivos, una experiencia con gafas de realidad virtual y un juego de escape para acercar el reciclaje de forma didáctica, especialmente al público familiar. Como novedad, este año contará con una mascota que representa una vivienda personificada y que será la imagen del espacio de Cogersa en la feria.

Además de la actividad permanente en el pabellón, Cogersa participará el 4 de agosto en el Día del Comercio, con presencia en la carpa de Comercio Verde Asturias, y el 13 de agosto reforzará la programación del Día del Medio Ambiente con nuevas actividades de la carpa itinerante Senda Circular. El pasado año, el estand recibió 20.446 visitantes, según las estimaciones del consorcio.