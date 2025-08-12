Cogersa moderniza su flota con 26 nuevos camiones y amplía la red de puntos limpios en Asturias

Visista del Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) al estand de este consorcio en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - COGERSA

Se ha adjudicado la construcción del nuevo punto limpio que dará servicio a los concejos de Parres y Cangas de Onís

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha aprobado este martes la compra de 21 vehículos y mantiene abierta la licitación para otros cinco compactadores propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC).

Así se ha hecho durante la reunión del citado Consejo, celebrado de forma excepcional en el recinto ferial Luis Adaro, coincidiendo con la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. La sesión ha estado presidida por Susana Madera, vicepresidenta del consorcio y directora general de Medio Ambiente.

Según una nota de prensa de Cogersa, el Consorcio tiene en este momento una flota de recogida y transporte de residuos de unos 100 vehículos.

La adquisición de 21 nuevas unidades supone una inversión de 6.731.515 euros (IVA incluido) e incluye tres vehículos a gas natural: dos camiones de 16 toneladas con caja abierta y uno adaptado para la recogida de residuos sanitarios. La licitación de los cinco compactadores GNC para biorresiduos, con un presupuesto máximo de 1.512.500 euros (IVA incluido), permanecerá abierta hasta el 18 de agosto.

Actualmente, Cogersa ya opera con ocho vehículos GNC incorporados recientemente, entre ellos el punto limpio móvil que inició servicio en junio, con una inversión de 2.669.760 euros (IVA incluido). La modernización de la flota y la apuesta por combustibles más limpios forman parte del Plan Estratégico 2024-2027, que busca reducir la huella de carbono en todas las operaciones.

NUEVOS PUNTOS LIMPIOS

La comisión delegada del consorcio, que también se ha reunido en este día, ha acordado adjudicar a la empresa Trabajos Salense, S.L. la construcción del nuevo punto limpio que dará servicio a los concejos de Parres y Cangas de Onís. El contrato se otorga con un precio de 1.023.255 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

La instalación se levantará en el polígono de El Prestín, en el concejo de Parres, pero muy cerca de Cangas de Onís, con acceso desde la carretera nacional N-625.

Este ocupará una superficie de unos 4.500 metros cuadrados y, como las demás instalaciones de este tipo que Cogersa explota en Asturias, será un recinto cerrado, vallado, vigilado de forma permanente y que contará con la atención por parte de personal de la entidad.

Junto a la báscula y la caseta con la oficina de servicios, el centro albergará una decena de contenedores de gran tamaño para los residuos voluminosos, y varias marquesinas para la recogida de residuos tóxicos y electrodomésticos, entre otros.

También se ha aprobado la licitación de la construcción de una nueva área de recogida de residuos voluminosos en el concejo de Bimenes, en concreto en Xenra, parroquia de Santumederu, en una parcela de 1.086 metros cuadrados cedida al Consorcio por el Ayuntamiento en una zona de uso industrial. El contrato sale a concurso por un importe de 446.370 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Cogersa gestiona 21 puntos limpios en Asturias y continúa ampliando esta red junto a los ayuntamientos. Se encuentra en contratación la instalación de Llanera y en obras, las de Noreña y Villaviciosa.

Además, se hallan en fase de tramitación los futuros equipamientos de Proaza (que dará servicio a los concejos de los Valles del Oso) y de Pravia. A ello se suman las 23 áreas de captación de residuos voluminosos en concejos rurales, destinadas a la recogida ordenada de escombros, muebles, maderas, chatarra y otros materiales.