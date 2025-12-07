El Colectivo Ecologista de Avilés alerta de la gravedad de la contaminación del aire en Castrillón

Caseta en Salinas - COLECTIVO ECOLOGISTA AVILÉS

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Ecologista de Avilés ha señalado este domingo que se ha disparado la contaminación en Castrillón "sin que las administraciones tomen medidas a pesar del impacto para la salud". Según ha detallado, la contaminación por partículas de menos de 10 micras (PM10) en la escondida estación de Salinas ha registrado 347 microgramos por metro cúbico.

"En el caso de las partículas de menos de diez micras, las PM10, la OMS recomienda no superar el límite de 15 microgramos por metro cúbico de media anual y de 45 microgramos por metro cúbico de media diaria, lo que da idea de la gravedad del valor que se respiró ayer", han asegurado desde el colectivo.

Según el Índice Nacional de Calidad del Aire, "con estos valores de contaminación por partículas, toda la población puede experimentar efectos negativos sobre su salud y los grupos de riesgo efectos mucho más serios".

El Colectivo Ecologista de Avilés ha señalado "reiteradamente que en la comarca de Avilés presenta malos datos de contaminación del aire por partículas, los peores de España, pero el Principado lo único que hace es cambiar la ubicación de las estaciones que dan malos, como han hecho con las de Castrillón del Espartal y Arnao, a emplazamiento más benévolos previamente buscados".

"Las Administraciones responsables de la gestión de la calidad del aire son las responsables de evitar -o empeorar- un caso grave de salud pública", han insistido desde el colectivo.