El colectivo de educadoras de Escuelas Infantiles rechazan la propuesta del Principado

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de educadoras de las Escuelas Infantiles, a través de los sindicatos representados en la Mesa de Diálogo (UGT, CSIF, CCOO y Usipa), ha emitido este viernes una nota de prensa en la que informa de su rechazo a la propuesta planteada por la Consejería de Educación donde se amplía la jornada a 37 horas y media semanales a todo el personal.

"Consideramos que un buen servicio debería ser dotado adecuadamente con personal suficiente tanto para poder desempeñar la labor de atención directa a los niños como las tareas burocráticas propias de cualquier etapa educativa que aparecen expresamente recogidas en los decretos y resoluciones que regulan el ciclo", han señalado.

Explican las organizaciones que actualmente esos trabajos de programación, preparación, contextualización y evaluación son realizados en tiempo personal de cada trabajador y no está reconocido por la Administración en la actualidad.

"Llevamos en negociaciones más de dos años, se necesitan propuestas que respondan a las demandas del colectivo y respuestas a las peticiones reiteradas que de forma unánime venimos planteando en todas las mesas. De no ser así en un corto periodo de tiempo estaremos en la calle movilizándonos para obtener dichas respuestas", advierten.