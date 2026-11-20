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OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Asturias (Codepa) ha alertado este viernes de nuevos presuntos casos de intrusismo profesional de un falso enfermero en centros sanitarios de Asturias. El Colegio ha denunciado todos los casos de los que ha tenido conocimiento y mantiene abiertos procedimientos judiciales en Oviedo y Gijón.

Según ha explicado el Colegio en nota de prensa, entre las actuaciones investigadas figura el presunto ejercicio de la enfermería en centros sanitarios y sociosanitarios de distinta titularidad por una única persona. Según sostiene el Colegio, el investigado habría utilizado documentación presuntamente falsa para acreditar una titulación universitaria en Enfermería de la que carecería.

El presidente del Codopa, Esteban Gómez, ha explicado que esta es "una situación extraordinariamente grave". "No hablamos de una irregularidad administrativa, sino de un intruso que ha puesto en riesgo la seguridad física de las personas y la protección de sus datos clínicos, haciéndose pasar por un profesional sanitario titulado", ha aseverado.

El Colegio ha calificado de "especialmente preocupante" la reiteración de los hechos y ha explicado que el pasado 30 de septiembre, la institución presentó una nueva denuncia en la Comisaría de Policía Nacional de Gijón tras tener conocimiento de que el investigado podría estar prestando nuevamente servicios como enfermero en un centro hospitalario concertado. Más recientemente, el pasado 25 de octubre, fue presentado otra más ante la Plaza de Instrucción en funciones de Guardia, en Oviedo, al constatar que el investigado podría estar prestando nuevamente servicios como enfermero en una clínica privada del centro de Oviedo.

En esos momentos ya existían varios procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de intrusismo profesional y falsedad documental. "La pregunta que debemos hacernos es cómo puede una misma persona aparecer sucesivamente en distintos centros sanitarios y sociosanitarios sin que los mecanismos de control consigan impedirlo. Cada nueva contratación pone de manifiesto que los sistemas están fallando", ha afirmado el Codepa.

A juicio de los enfermeros, las empresas y administraciones responsables de la contratación de profesionales sanitarios "deben comprobar de forma efectiva la autenticidad de sus títulos, así como su colegiación y habilitación profesional, antes de permitirles atender a pacientes".

"No basta con recibir una copia de un título o un currículum. La verificación de las credenciales de un profesional sanitario es una medida básica de seguridad del paciente", han enfatizado.

La dimensión del caso ha llevado al Codepa a trasladar también la información al Consejo General de Enfermería de España, especialmente tras conocer posibles actuaciones profesionales fuera del ámbito territorial del Principado de Asturias.