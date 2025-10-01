El Colegio de Médicos de Asturias apoya la huelga nacional convocada para el 3 de octubre

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias (Icomast) ha expresado este miércoles su apoyo a la jornada de huelga convocada para el próximo viernes 3 de octubre por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La decisión ha sido adoptada por la Junta Directiva del organismo colegial, en línea con el respaldo mostrado por la Organización Médica Colegial (OMC) y el conjunto del Foro de la Profesión Médica.

Icomast considera que las propuestas planteadas por el Ministerio de Sanidad no responden a las demandas esenciales del colectivo médico ni a los desafíos estructurales del Sistema Nacional de Salud. A pesar del proceso de diálogo iniciado en junio, el nuevo borrador del Estatuto Marco mantiene "carencias estructurales" que, según el Colegio, afectan tanto a los profesionales como a la calidad asistencial.

Entre los principales déficits señalados por Icomast a través de un nota de prensa figuran la falta de una clasificación profesional adecuada, la ausencia de una regulación clara sobre jornadas y descansos, y la inexistencia de un modelo retributivo vinculado a la formación y la responsabilidad.

El sistema necesita una reforma estructural, ya que según apuntan, sin médicos en condiciones dignas, no hay atención de calidad posible. Y advierten de la creciente presión asistencial, la escasez de profesionales y las dificultades de cobertura como síntomas de un modelo que requiere cambios profundos.

El Colegio de Médicos valora positivamente el respaldo expresado por el sindicato médico profesional de Asturias a la huelga del 3 de octubre, una coincidencia que, a su juicio, "refuerza el mensaje de unidad profesional ante un desafío compartido".

Asimismo, ha trasladado sus disculpas a los pacientes por los posibles trastornos que pueda ocasionar la jornada de paro, al tiempo que ha pedido comprensión. "Esta medida, adoptada con responsabilidad, tiene como fin último preservar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria", indican.

El Colegio anima a toda la comunidad médica asturiana a secundar la convocatoria del próximo viernes y reitera su compromiso con una sanidad de calidad, "con profesionales valorados y un marco legal que garantice su ejercicio en condiciones dignas".