Colisión en la AS-12: trasladados al Hospital de Jarrio dos conductores

Los dos vehículos accidentados en Grandas de Salime. - SEPA

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores han resultado heridos este jueves tras una colisión entre dos turismos en la carretera AS-12, a la altura del punto kilométrico 71, en un cruce de la localidad de Villamayor, en el concejo de Grandas de Salime.

Los conductores, un hombre y una mujer, fueron trasladados inicialmente a un centro de salud y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital de Jarrio para valoración médica, acompañados por personal de Atención Primaria.

Según ha informado 112 Asturias a través de su perfil en la red social X, el aviso del accidente se recibió a las 12.13 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Grandas de Salime, que se encargaron de asegurar la zona, señalizar la vía y restablecer la normalidad en la circulación. Asimismo, la Guardia Civil fue informada del suceso y se hizo cargo de las actuaciones correspondientes.