La Comarca de la Sidra se prepara para celebrar la floración del manzano con actividades del 1 al 3 de mayo

Presentación de la floración delmanzano - COMARCA DE LA SIDRA

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comarca de la Sidra, en el oriente asturiano, se prepara ya para celebrar la Semana de la Floración del Manzano, con actividades del 1 al 3 de mayo. Durante estos días, los paisajes de la Comarca "se transforman en un impresionante mar de tonos blancos y rosados", creando el "escenario perfecto" para disfrutar de una experiencia sensorial única en pleno puente festivo, según ha explicado la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra.

Los seis concejos que integran la comarca --Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa-- acogerán un completo programa de actividades diseñado para todos los públicos que incluyen paseos entre pumaradas en flor, un taller para descubrir el arte del escanciado, experiencias guiadas y una propuesta de astronomía floral para anticipar el eclipse solar del próximo verano.

Además, los visitantes podrán adentrarse en la cultura sidrera asturiana, reconocida como patrimonio mundial por la Unesco, y saborear "la mejor gastronomía local" en los establecimientos hosteleros del territorio.

Con 17 ediciones a sus espaldas, este evento forma parte del club turístico 'España en Floración', donde comparte protagonismo con destinos como Brihuega y sus campos de lavanda, Carmona con sus girasoles, o el Valle del Jerte y la espectacular floración del cerezo.