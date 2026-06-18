Comedores escolares Gijón: El PSOE exige la dimisión del edil y justificar el 'desorbitado' aumento de precios

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha reclamado este jueves la dimisión del edil de Educación, Jorge Pañeda, debido a la subida "desorbitada" de los precios del nuevo contrato de comedores escolares y ha exigido al Gobierno local que justifique el incremento en los pliegos.

Pérez Ordieres, que ha comparecido en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha lamentado que esta situación "es el colofón a una gestión nefasta marcada por la improvisación, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con todas las partes".

Ha recordado, según una nota de prensa del PSOE gijonés, que primero se le pasó el tiempo para sacar los pliegos en plazo y después la alcaldesa "tuvo que retirarle las competencias, como hace habitualmente con sus concejales". "Jorge Pañeda no debería seguir ni un día más en su cargo", ha defendido.

También ha recalcado que los socialistas ya advirtieron en su día de las posibles consecuencias del cambio implantado por el Gobierno local, al pasar de línea fría a línea caliente, "que ni siquiera asegura la cocina de proximidad", ha llamado la atención.

Pérez Ordieres se ha quejado de que no se convocó la comisión de seguimiento de los comedores escolares y ha afeado al Gobierno municipal que no escuche ni sus propuestas ni a todos los interlocutores de este asunto.

"El resultado es un servicio más caro, más excluyente y que está generando un profundo desencanto entre las familias usuarias", ha sostenido.

Con todo ello, ha reclamado al Gobierno local que explique el motivo por el que ha decidido fijar en 147 euros al mes el precio de la comida por niño y ha anunciado que registrará una batería de preguntas para forzar al Gobierno local a "rendir cuentas ante esta concatenación de malas decisiones".

Al tiempo, ha considerado también sorprendente que se encarezca en más de un 200 por ciento el precio en atención temprana, cuando saben que hay menores que ni siquiera hacen uso del servicio de desayuno.

Además, ha visto preciso aclarar aquí que los precios fijados por la Consejería son prácticamente la mitad de los que se aplicarán en algunos centros, "lo que provoca diferencias injustificables entre colegios y deja fuera a muchas familias", ha alertado.