El comercio local se exhibirá en la primera muestra 'Avilés tendencias' con 28 establecimientos

Presentación de la Muestra 'Avilés tendencias' - AVILÉS

AVILÉS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) celebrará por primera vez la muestra 'Avilés tendencias', una iniciativa que reunirá a 28 establecimientos comerciales los días 20 y 21 de noviembre en la plaza de los Hermanos Orbón, con el objetivo de dar a conocer la variedad y especialización del comercio local.

La propuesta, abierta al público, contará con diferentes carpas en las que participarán negocios de sectores como la moda, la alimentación, la electrónica y los servicios profesionales. El programa incluirá desfiles, demostraciones de productos y otras actividades, además de la promoción de los establecimientos participantes a través de las redes sociales.

La vicepresidenta de UCAYC, Angélica García, ha explicado durante la presentación, celebrada este lunes en el Ayuntamiento, que la muestra pretende dar visibilidad a los nuevos negocios especializados y a los comercios tradicionales que están renovando su oferta y sus formas de llegar a los clientes. Por su parte, la concejala de Comercio, Raquel Ruiz, ha destacado la intención de adaptar la promoción comercial a los nuevos hábitos de consumo, tanto a través de las redes sociales como mediante experiencias presenciales.