CometCon hará de la ciudad un referente del ocio alternativo, del 5 al 7, con más invitados y nuevas actividades

Presentación de la XIII CometCon, que se se celebrará del 5 al 7 de este mes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

Una exposición sobre Playmobil, PequeCon y un espectáculo de wrestling, entre las novedades

GIJÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este lunes la 13 edición de la CometCon, que se celebrará del 5 al 7 de este mes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' y que ha convertido a la ciudad a lo largo de estos años en una referencia en el Norte de España en ocio alternativo.

Suárez ha destacado la "extensa y variada" programación del evento, que cuenta con torneos, exposiciones, espacios temáticos y muchas más propuestas de entretenimiento alternativo dirigido principalmente al público joven y familiar.

Así lo ha indicado, en el acto de presentación del evento, acompañado del director del mismo, Héctor Lasheras, el director de Acción Cultural del Principado, Antón García, y el de la Agenda 2030, Juan Puente.

Ha resaltado, también, que supone un encuentro intergeneracional donde se comparte talento y una forma de entender el mundo, gracias al trabajo "constante" y a una oferta "de calidad" de la organización.

Lasheras, por su parte, ha señalado que la edición de este año, con la que esperan la visita de entre 22.000 y 25.000 visitantes, tiene una oferta "muy plural y diversa" de la cultura y ocio alternativos.

Ha destacado, en esta línea, que los asistentes contarán con más de 150 actividades y unas 200 tiendas venidas de toda España. Este año, además, el número de invitados crece hasta casi 30.

Entre las novedades, ha citado la exposición de Playmobil y el espectáculo de wrestling que triunfa en el País Vasco, del que ha comentado que hacía 50 años que no se veía en Gijón y con el que quieren atraer nuevos públicos. Se suma a ello un espacio nuevo, Pequecon, para atraer a público más infantil y familiar, ya que en torno a un 30 y 40 por ciento de asistentes son público familiar.

También ha resaltado, entre los invitados, la participación de una gijonesa, Elesky. Lasheras ha señalado que a través de las redes sociales esta joven se hizo internacional con sus conciertos de piano de música de videojuegos "que siempre llenan el auditorio", ha sostenido.

El director del festival ha remarcado que todas estas actividades dan el calado al evento que, según él, no es solo una aportación cultural, sino que ha logrado ser referente en el Norte de España, siendo el más longevo de estas características y con más tiendas y artesanos venidos de toda España.

Ha incidido, asimismo, en que es una feria "con gran público y mucha acogida", por lo que muchos expositores la escogen para venir. "Vende bien al público", ha afirmado.

Ha indicado, también, que el festival suma 18.000 metros cuadrados y tres pabellones, en los que van a trabajar más de 500 personas este próximo fin de semana.

Ha destacado, unido a ello, que el objetivo es también crear un pequeño Gijón, dentro de Gijón, que además esté producido al 99 por ciento por gente de Asturias y gente joven, que genera un impacto local, regional y nacional, sobre todo porque traen gente de fuera.

A esto ha sumado que la Cometcon es un espacio donde puedan conocerse aquellas personas que habitualmente conectan por Internet. Lasheras ha destacado, por otra parte, que el certamen cuenta con 50 millones de seguidores en redes sociales y ha animado a que toda la gente acuda al evento.

García, por su lado, ha resaltado que este evento consigue que la juventud se involucre en las actividades que se programan, de las que ha señalado que son "muy sanas y participativas".

Especialmente ha remarcado el uso de la Llingua en todo lo que tiene que ver con la CometCon. Para él, es el camino que debe seguir el uso de la Llingua en la actividad cultural, es decir, "con toda normalidad y sin ningún tipo de imposición. García ha incidido en que la Llingua forma parte del ADN de los asturianos y ha mostrado su deseo a que el evento sea un éxito.

Puente, en su caso, ha llamado la atención sobre que la CometCon es un evento referente en el Norte España, de ahí que desde la Dirección de la Agenda 2030 quieran aportar su grano de arena.

Ha incidido, relacionado con ello, en que el sector de los videojuegos llega a una de cada tres personas del planeta y por ello cree que es importante contar con presencia en este festival.