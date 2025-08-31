Comida popular y orquestas en la Fiesta de San Adriano (Castrillón)

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de las fiestas de San Adriano, en la parroquia de Naveces (Castrillón) contará este año con la participación de la orquesta gallega Grupo Greasse, que pondrá música a la jornada festival del lunes 8 de septiembre, y con la formación asturiana Paréntesis, que se encargará de la verbena el primer día de actividades, el domingo 7.

El acto central de la cita volverá a ser la comida popular del 8 de septiembre, para la que ya no quedan plazas en las mesas habilitadas por el área de Festejos, después de que el espacio previsto para 450 comensales se completara en tan solo 48 horas el pasado 8 de agosto.

Como ya es tradición, la festividad también contará con la presencia del Orfeón de Castrillón, que pondrá música a la misa de los enfermos el día 7, y de la Banda de Gaitas de Castrillón, que amenizarán la misa y la procesión del día siguiente, según ha indicado el Ayuntamiento de Castrillón en nota de prensa. El cierre de las dos jornadas vendrá por parte de los DJs Valerio Espina y Abel SM.

Además, habrá juegos infantiles, el reparto del bollo y la botella de vino a las personas asociadas y el homenaje al güelo y a la güela de este año San Adriano, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días.

La Asociación Vecinal de San Adriano organiza la primera jornada del programa, mientras que el Ayuntamiento se encarga de la segunda, el lunes 8. Durante esta última jornada se realizará además una ruta a pie hasta San Adriano, dentro del programa de Senderismo Saludable y Cultural que organiza Castrillón Senderismo con la colaboración del área de Turismo y Festejos.

El trazado será similar al de 2024, con 10 kilómetros de recorrido y varios puntos de encuentro para que se sumen personas que se dirijan a San Adriano, donde se llegaría a tiempo para la comida popular.