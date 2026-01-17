Comienza la construcción de los artilugios del XXXVIII Descenso de Galiana de Avilés

Archivo - El artilugio ganador del octavo premio en el Descenso de Galiana de Avilés, con motivo del Antroxu. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Avilés ha puesto a disposición de las peñas dos naves para que puedan comenzar con la construcción de los artilugios del XXXVIII Descenso de Galiana.

En el entorno del polígono de la ría, las 31 peñas participantes ya se encuentran trabajando en el interior de estos astilleros, 21 peñas en la nave más grande y 10 en la nave más pequeña. El acceso a las naves ha sido por orden de inscripción.

En total se inscribieron 38 peñas en un proceso que se cerró el pasado 21 de diciembre. El Ayuntamiento ha indicado que "los recursos públicos son limitados" y el Ayuntamiento "no cuenta con más espacios adecuados para dar cabida durante la construcción de los artilugios a todas las peñas inscritas" que, por otro lado, sí podrán participar en el Descenso el próximo 14 de febrero. Además se les facilitará todo el material de construcción, como al resto de los participantes, incluido el apoyo logístico como los traslados.

De las siete peñas inscritas que tienen que realizar sus artilugios fuera de las naves habilitadas, hay cuatro que ya han comenzado a construirlos en instalaciones propias. Hay una quinta peña que está buscando un espacio y las otras dos peñas han descartado participar en el Descenso al no contar con espacio en las naves alquiladas por el Ayuntamiento.

El pasado viernes 9 de enero tuvo lugar el sorteo del orden de salida y acceso a estas naves, donde todas las peñas inscritas estuvieron presentes para conocer su dorsal así como su ubicación de trabajo para las 31 primeras inscritas en el proceso. Este año en total se han inscrito dos peñas más que en 2025 y de ellas hay seis peñas de nueva creación.

Entre las novedades se ha ampliado el horario de las naves alquiladas que abren de forman ininterrumpida, a petición de las peñas para facilitar su trabajo, de 9 de la mañana a 10 de la noche de lunes a jueves, viernes y sábados de 9 de la mañana a 11 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche.