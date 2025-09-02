Comienza la construcción del nuevo intercambiador de transporte para el campus de El Cristo, en Oviedo

Construcción del nuevo intercambiador de transporte para el campus de El Cristo, en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado la construcción de un nuevo intercambiador de transporte en el campus universitario de El Cristo, en Oviedo. El proyecto supone una inversión de 520.000 euros y dotará a la zona de dos nuevas marquesinas de 90 metros cuadrados cada una y equipadas con mobiliario frente a la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez.

Los nuevos equipamientos serán similares a los que se instalarán en las inmediaciones del HUCA y en el entorno de Llamaquique. Las obras, financiadas con fondos Next Generation, tienen un plazo de ejecución de seis meses y la empresa Taresco Ingeniería y Construcción será la encargada de llevarlas a cabo.

La licitación del intercambiador de El Cristo se suma al paquete de medidas que el Gobierno de Asturias tiene en marcha en Oviedo para mejorar la movilidad sostenible en la capital asturiana y que movilizarán más 10,8 millones de inversión.

El Ejecutivo está acometiendo la construcción del nuevo intercambiador de pasajeros próximo al HUCA, con un coste de 1,3 millones, y la instalación de tapices rodantes que faciliten su conexión con el acceso al edificio de consultas externas, con otros 2,5 millones. Además, ha puesto ya en servicio el nuevo espacio de espera para los viajeros instalado en Llamaquique.

El proyecto prevé construir dos marquesinas de 20 metros de longitud cada una y 4,50 metros de anchura para mejorar la comodidad de los viajeros. Cada una de ellas se divide a su vez en dos módulos de diez metros de largo y 4,5 metros de ancho. La estructura de acero contará con una mampara cortavientos de vidrio templado y una cubierta equipada con paneles solares. Los espacios serán accesibles y estarán equipados con mobiliario para hacer más cómoda la espera.