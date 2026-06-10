Comienza el proceso de participación ciudadana para elaborar la estrategia de futuro del Bajo Nalón

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OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Urbanismo, iniciará mañana la primera fase del proceso de participación ciudadana para elaborar la Estrategia del Bajo Nalón. Durante este mes se pondrán en marcha una consulta pública y varios talleres abiertos que permitirán recoger opiniones, experiencias y propuestas para incorporarlas a la definición del futuro territorial, urbanístico y paisajístico de este enclave.

La Estrategia del Bajo Nalón, que coordinará el equipo de arquitectura Padd Estudio, tiene como objetivo definir una visión compartida sobre el futuro del territorio e identificar sus principales valores, retos y oportunidades desde una perspectiva ambiental, social, económica y paisajística. El documento se desarrollará a través de un proceso participativo estructurado en tres fases, que se extenderán entre este año y el próximo.

Esta consulta pública busca conocer la percepción de la población sobre el estuario y su entorno. Las personas interesadas podrán participar a través de un cuestionario anónimo disponible en la página web del proceso, así como en los buzones físicos instalados en los ayuntamientos de Muros de Nalón, Soto del Barco y Pravia. Además, el equipo redactor atenderá consultas a través del correo electrónico habilitado para este fin.

El programa incluye también tres talleres públicos concebidos como espacios de trabajo colaborativo entre la ciudadanía y el equipo técnico redactor. El primero se celebrará mañana, día 11 de junio, en la Biblioteca Pública de La Arena; seguido por otro el viernes en la Casa de Cultura de Muros de Nalón. El último tendrá lugar el lunes, día 15, en la Biblioteca Pública de Pravia. Todas las sesiones comenzarán a las 17:00 y finalizarán a las 19:00 horas.