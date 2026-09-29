Comienza la reparación de una de las pérgolas del parque Alfonso X el Sabio de Pola de Siero

Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, han visitado este martes el comienzo de la sustitución de una de las pérgolas del parque Alfonso X el Sabio, en Pola de Siero.

La intervención cuenta con un presupuesto de 23.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La actuación se centra en la pérgola situada en la zona norte del parque, cerca de la calle Florencio Rodríguez.

Debido al paso del tiempo, varias vigas y travesaños presentaban signos de podredumbre. Las labores consisten en apear la vegetación que descansa sobre ella; desmontar la armazón actual, compuesta por 32 piezas de madera; instalar otra de castaño macizo tratado para exteriores;retirar el soporte provisional de las plantas y colocarlas sobre la nueva construcción.