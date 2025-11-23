Comienzan este lunes las obras del centro intergeneracional y la rehabilitación del Palacio de Balsera

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Centro Intergeneracional de Atención Diurna de la calle Palacio Valdés y de la reforma del Palacio de Balsera comenzarán este lunes, dos actuaciones que suponen una inversión conjunta de 4,5 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ambos proyectos, según destacan desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, reforzarán tanto la oferta de servicios socio comunitarios como el atractivo cultural del casco histórico. El nuevo centro intergeneracional se enmarca en la estrategia autonómica CuidAs y permitirá rehabilitar un edificio catalogado --la antigua guardería municipal-- adquirido por el Consistorio para desarrollar este equipamiento.

La intervención contempla la rehabilitación del edificio existente y su ampliación posterior, mediante la construcción de un volumen nuevo conectado en todas las plantas. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Citanias Obras y Servicios S.L.U. por 1.697.939,99 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses.

El centro se configurará como un espacio multiservicios orientado a "la prevención de la institucionalización de personas mayores en situación de fragilidad, ofreciendo estimulación física, cognitiva y emocional". El Ayuntamiento de Avilés destaca que "su carácter intergeneracional permitirá compartir actividades con niños, niñas y jóvenes, convirtiéndose asimismo en el primer Centro de Día público para mayores del centro de la ciudad". El equipamiento incluirá actividades culturales, talleres de lectura y teatro, cinefórum, musicoterapia, programas de rehabilitación funcional, yoga, cocina, jardinería y aprendizaje digital.

En el marco de la estrategia CuidAs, este centro se suma al futuro Centro Ocupacional de Apoyo a la Integración (CAI) previsto en la calle Mario Leal Baquero, en La Grandiella.

Paralelamente, este lunes arrancan también las obras de rehabilitación integral del Palacio de Balsera, ubicado en la calle Julia de la Riva, antigua sede del Conservatorio Julián Orbón, que será transformado en un centro de arte con vocación cultural y turística. La actuación, adjudicada a Cabero Edificaciones S.A. por 2.765.567,13 euros, busca recuperar el estado original del edificio, preservar sus elementos singulares y adaptarlo a los actuales criterios de accesibilidad, sostenibilidad y uso museístico.

La intervención abarcará las seis plantas del inmueble --sótano, baja y cuatro alturas-- que suman 1.228 metros cuadrados construidos, e incluirá la instalación de un ascensor accesible mediante la construcción de un edificio anexo. El proyecto dotará al Palacio de Balsera de nuevas zonas de exposición, circulación, aseos públicos, áreas de gestión y espacios de almacenaje e instalaciones, contribuyendo a revitalizar uno de los enclaves más emblemáticos del casco histórico.