Comienzan las obras de reparación de la fachada de las piscinas climatizadas de Lugones

Zona de las piscinas de Lugones - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han visitado este miércoles el inicio de las obras de reparación de la fachada posterior de la cubierta de las piscinas climatizadas de Lugones.

La actuación cuenta con un presupuesto de 46.488 euros y un plazo de ejecución previsto de ocho semanas. Los trabajos tienen como objetivo solucionar el deterioro detectado en esta parte de las instalaciones.

La intervención contempla la ejecución de una solución ventilada, mediante la instalación de una subestructura que creará una cámara de aire entre el soporte de hormigón y el nuevo revestimiento, favoreciendo la salida del vapor de agua y la ventilación continua de la fachada.

Para ejecutar la actuación se aprovecharán las bandejas existentes en la hilada de menor dimensión y se instalarán nuevas en las restantes. Los encuentros y remates, tanto en la parte inferior como en la superior, se resolverán de forma estanca y se colocará un perfil de zinc perforado en ambos extremos para favorecer la circulación continua del aire. La intervención se desarrollará utilizando plataforma elevadora y los medios auxiliares y de seguridad necesarios para trabajar sobre la fachada.

El inicio y desarrollo de las obras se coordinará con la dirección de las instalaciones con el objetivo de compatibilizar los trabajos con su funcionamiento habitual, según ha informado el Ayuntamiento de Siero.