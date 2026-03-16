Comienzan las obras en la travesía de Luarca: 114.941 euros para renovar la AS-219

Travesía de Luarca a Pola de Allande. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado este lunes el acondicionamiento de la travesía urbana de Luarca, en la AS-219, en el tramo comprendido entre La Capitana y la entrada de la villa. La intervención, a la que se destinan 114.941 euros, reforzará la seguridad de peatones y conductores en tramo de vía de carácter eminentemente urbano que, una vez concluidos los trabajos, se cederá al Ayuntamiento de Valdés.

La actuación ha comenzado con las tareas de limpieza y desbroce general de los 1,2 kilómetros de este tramo de la vía que comunica Luarca con Pola de Allande. Según ha informado el Principado en nota de prensa, a partir de la próxima semana se acometerán los trabajos de fresado y asfaltado, que está previsto se prolonguen hasta principios de abril, para la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización.

En concreto, se repararán desperfectos y baches y se extenderá una nueva capa de aglomerado para garantizar unas condiciones óptimas de adherencia y confort de circulación. También se sustituirá la señalización vertical y horizontal en toda la calzada.