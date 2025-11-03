La comisión especial autonómica sobre el accidente minero en Cerredo, sin actividad desde julio

Reunión en julio de 2025 de la comisión especial autonómica sobre el accidente de Cerredo - GOBIERNO DEL PRINCIPADO

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión especial autonómica que se constituyó en Asturias para investigar lo ocurrido en el accidente minero de Cerredo, en el que murieron cinco mineros leoneses, permanece inactiva desde el mes de julio, cuando se constituyó formalmente.

Así lo ha confirmado este lunes en la comisión del Parlamento asturiano que investiga lo ocurrido uno de los comparecientes, el ingeniero y miembro de la Comisión Regional de Seguridad Minera Gustavo García.

"La última reunión fue esa para conformar con los nuevos miembros, porque el proceso está en otra vía, en la vía judicial; estamos a la espera de recibir información que podamos analizar", ha admitido García.

El Gobierno asturiano emitió con motivo de la reunión del 17 julio una nota de prensa en la que señalaba que la comisión especial autonómica sobre el accidente comenzaba sus trabajos. Fue presidida por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, tras la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Indutria.

Fue la Comisión regional de Seguridad Minera la que decidió el 3 de abril, pocos días después del accidente, la creación de la comisión especial sobre lo ocurrido en Cerredo.

En su comparecencia, García, que es ingeniero en la empresa Orovalle, ha sido preguntado sobre si había detectado estos años algún tipo de caída en la intensidad de las inspecciones, tras los cambios organizativos. Ha dicho que no. "No, yo no he percibido ninguna variación en cuanto a la actividad de la Administración o la relación de la Administración con nosotros", ha apuntado.

En la misma explotación ya ocurrió un accidente mortal en el año 2022, en agosto. La Comisión de Seguridad Minera se reunió , pero luego tardó siete meses en hacerlo otra vez. Le han preguntado a García por qué tardan tanto en reunirse. Él ha respondido que la periodicidad está regulada y que se reúnen con una periodicidad trimestral aproximada.

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en el interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.