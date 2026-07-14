La Comisión Europea asegura la financiación de la alianza de universidades 'Ingenium' dos años más

Imagen de archivo de una de las actividades de la alianza 'Ingenium' celebradas en el Campus de El Milán . - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha comunicado a 'Ingenium', la alianza de diez universidades europeas que coordina la Universidad de Oviedo, la aprobación del proyecto 'Next Ingenium', con el que garantiza la financiación más allá de diciembre de 2026, fecha en la que concluye el primer ciclo. Esto supone que el consorcio contará entre enero de 2027 y diciembre de 2028 con 7,2 millones de euros adicionales, procedentes del programa 'Erasmus+'.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha recibido como una "buena noticia" que se prorrogue dos años más el proyecto, y ha afirmado que supone "un respaldo" al esfuerzo de las diez universidades que lo conforman.

Para el año 2035, la alianza aspira a funcionar de manera integrada, con procesos académicos unificados, más oportunidades de movilidad, titulaciones conjuntas que respondan a las necesidades del mercado europeo y una entidad legal que mantenga vivo su trabajo más allá de los ciclos de financiación.

Villaverde ha indicado que "la confianza" de la Comisión Europea confirma que avanzan "en la dirección correcta" y les impulsa "a seguir construyendo una universidad europea cada vez más integrada" con más oportunidades para el estudiantado, el personal y la sociedad en su conjunto.

El director de la alianza, Juan Rayón, ha explicado que el principal objetivo de esta nueva fase es "el crecimiento exponencial de la oferta educativa 'Ingenium' y de las oportunidades proporcionadas al estudiantado, incluyendo títulos conjuntos, microdenciales, programas de movilidad de corta duración, y decenas de colaboraciones docentes y proyectos estudiantiles".

Además, Rayón ha revelado que la principal meta de cara al curso 2028-2029 "es contar con siete programas conjuntos plenamente operativos en todos los niveles, grado, máster y doctorado, alineados con el sello del Título Europeo". Con respecto a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, el instrumento con el que la alianza va a convertirse en una entidad legal de dimensión europea, Rayón confía en que 'Ingenium' fuera "la primera alianza en adoptarlo", y ha señalado que esa figura potenciará el impacto y la autonomía del consorcio al otorgarle personalidad jurídica propia.