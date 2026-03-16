La Comisión de Seguridad Minera remite al juzgado los informes finales sobre los accidentes en Zarréu y Veiga de Rengos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez (segundo por la izquierda), conversa con el director general de Energía y Minería, Javier Cueli (primero por la izquierda), al inicio de la reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Regional de Seguridad Minera ha analizado este lunes los informes elaborados por el Servicio de Minas sobre los accidentes registrados el pasado año en los yacimientos de Zarréu (Degaña) y Veiga de Rengos (Cangas del Narcea). Ambos documentos han sido remitidos al juzgado que instruye sendas diligencias.

En el caso de Zarréu, la documentación concluye que el suceso en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

El informe del Servicio de Minas, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, constata que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación. Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en Zarréu.

TYC Narcea

Por lo que respecta al accidente en Veiga de Rengos, la memoria señala que se originó cuando los trabajadores "acababan de mover y postear uno de los bastidores metálicos para sujetar la apertura del carbón" en uno de los tajos. "En ese mismo momento se produjo, de forma súbita, un hundimiento de un tramo de techo, sin que tuviera lugar ningún signo violento de sobrepresiones o movimiento de algún tipo que indujera a pensar en nada anormal", precisa el documento.

El informe añade que este hundimiento "provocó una pérdida de la estabilidad de los bastidores metálicos y de las puntalas metálicas que sujetaban el tajo en el que se encontraban los trabajadores, en aproximadamente 4,5 metros, lo que motivó que las estructuras de entibación atrapasen a dos mineros, mientras que un tercero resultó ileso".

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa TYC Narcea, de acuerdo con la información al respecto de la que se dispone la Administración autonómica.

El documento sobre el accidente en TYC Narcea se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General. Además, el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.