El comité de crisis se reunirá a finales de la próxima semana para analizar la situación y evaluar medidas

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Melania Álvarez, ha indicado este viernes que el comité de crisis de la COVID-19 se reunirá a finales de la próxima semana para analizar la evolución de la pandemia y evaluar las medidas para controlar los contagios.

La consejera ha señalado esa reunión, pendiente de fecha concreta, como el marco en el que se abordará la situación de los sectores que mantienen el cierre de actividad, como la hostelería, el turismo, la cultura y el deporte, después de que este miércoles reabriera el pequeño comercio.

Del mismo modo, ha insistido en que dicho comité, en función de la evolución de la pandemia en la comunidad, irá tomando decisiones también respecto al cierre perimetral de municipios o la previsión para las fiestas navideñas.

En respuesta a los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera también se ha referido al borrador ministerial para las navidades. Al respeto, Álvarez apela al consenso respecto a las restricciones para evitar "desequilibrios entre territorios" y cree prematuro hablar del plan cuando faltan semanas para esas fechas señaladas y habrá que ir viendo la evolución epidemiológica hasta entonces.

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

En cuanto a la situación en las residencias, la también titular de Derechos Sociales y Bienestar ha indicado que hay "un porcentaje elevado" de residencias intervenidas en Asturias como consecuencia de la situación pandémica.

Respecto a las residencias de Laviana y Lena, ha explicado que actualmente hay 63 residentes y 21 profesionales positivos en la primera y 98 positivos en la segunda. Además, ha confirmado que se ha producido otro fallecimiento en la residencia de Laviana, el tercero de usuarios del centro residencial.

Álvarez, que aprovechó para reconocer el compromiso y esfuerzo de los profesionales de residencias, apuntó que se está dando respuesta a todos los brotes declarados. Así, se refirió al refuerzo de personal y a las pruebas, que han aumentado la frecuencia, pasado a realizarse cada 15 días.

Sobre las visitas, la consejera ha insistido en que se trata de "mantener" el equilibrio entre la preocupación de las familias con la protección de los residentes y profesionales. De este modo, ha explicado que los protocolos se van actualizando según la evolución de la pandemia.

Actualmente, las visitas están limitadas en todas las residencias en duración y estricto control de cumplimiento de las medidas de seguridad, a la vez que se trata de que siempre vaya la misma persona para minimizar riesgos. Están prohibidas donde hay casos positivos y puede que también, de forma preventiva, los interventores decidan prohibirlas en aquellas que no tienen casos pero se ubican en municipios con alta incidencia poblacional.

"Lo preferible sería no tener que limitar los contactos entre residentes y familiares pero lamentablemente no va a se posible", ha dicho Melania Álvarez, avanzando que el protocolo se mantendrá también en navidades si no cambia la situación epidemiológica. "No sé que más tiene que pasar para que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo", ha añadido.

OVIEDO

En otro orden de cosas, la consejera respondió a preguntas sobre las peticiones presupuestarias del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para apuntar que desde el Principado se mantienen "relaciones fluidas" con todos los alcaldes y alcaldesas de Asturias y se escuchan sus planteamientos, aunque matiza que las negociaciones del presupuesto autonómico no corresponde tanto a las Alcaldías como a los grupos parlamentarios.

Además, en cuanto a la consideración de Canteli de que la reapertura del comercio, este pasado miércoles, "llegaba tarde", la portavoz del Ejecutivo asturiano ha remarcado que las medidas "pueden gustar más o menos" pero el Principado "atiende rigurosamente a criterios técnicos" para adoptarlas.

"Intentamos que las medidas se acoplen a la evolución de la situación epidemiológica", ha dicho, añadiendo que "cuando la situación lo permitió se autorizó la reapertura" y que así se seguirá haciendo.