El Comité de Empresa de Ence denuncia un ERE que afecta a 184 trabajadores en Navia

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de CEASA Celulosas de Asturias ha denunciado este martes la decisión de la dirección de la fábrica de Navia de activar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría la eliminación de 96 puestos de trabajo y afectaría a un total de 184 personas.

En un comunicado, el comité califica el inicio del periodo de consultas como "injustificado, oportunista y socialmente irresponsable" y sostiene que la empresa pretende aprovechar una coyuntura temporal de precios bajos de la celulosa, pese a que estos han ido remontando desde septiembre y las previsiones apuntan a nuevas subidas.

"El ERE no responde a una crisis real ni a pérdidas de la fábrica, sino que constituye una estrategia calculada para destruir empleo", defiende en el comunicado, en el que se califica esta medida de "ataque directo a los trabajadores, a sus familias y al futuro industrial de la comarca".

El comité también critica que la empresa ha recibido más de 53 millones de euros en subvenciones públicas desde 2021, muchas de ellas condicionadas al mantenimiento del empleo, dinero que, según afirma, se traduce ahora en despidos.

Los representantes sindicales advierten de que no permanecerán impasibles y que responderán con todas las herramientas legales y sindicales disponibles, incluyendo un calendario de movilizaciones y la exposición pública de la situación. "Porque el empleo no se negocia en despachos, y porque no vamos a permitir que se juegue con nuestro futuro", concluye el texto.