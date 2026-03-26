El Comité de Empresa Europeo de ArcelorMittal valora acudir a la Justicia por falta de información del proyecto Zenith

Comité de Empresa Europeo (CEE) de ArcelorMittal y representantes sindicales de Luxemburgo, Bélgica y Francia, dutrante una concentración frente a la sede del Grupo siderúrgico en Luxemburgo. (Archivo) - CCOO

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación sindical en ArcelorMittal ha afeado a la multinacional su decisión "unilateral" de cierre del proceso de información y consulta del proyecto de deslocalización de servicios Zenith, a lo que el Comité de Empresa Europeo del grupo siderúrgico ha advertido de que valoran el acudir a la Justicia.

En declaraciones a Europa Press, CCOO ha señalado que la demanda judicial, que deberá presentarse ante los tribunales de Luxemburgo, por estar en este país la sede central de la multinacional, sería por falta de transparencia y vulneración de la legislación europea en materia de procesos de información y consulta en el ámbito del Comité Europeo.

Antes de eso, elevarán su queja a las autoridades europeas. Asimismo, se solicitará una mediación, como paso previo a la interposición de la demanda judicial, como es preceptivo.

CCOO, a través de un comunicado, ha insistido en que el Comité de Empresa Europeo no ha recibido datos suficientes, por parte de la compañía siderúrgica, para evaluar el impacto real del proyecto, lo que impide a la representación sindical valorar las consecuencias reales del proyecto y limita la capacidad de defensa de la plantilla.

Sobre la información de la que disponen, que el sindicato ha considerado "insuficiente", han mostrado su preocupación a que la empresa prevé nuevas deslocalizaciones de funciones de apoyo hacia India y Polonia.

En este caso, países como Luxemburgo, Polonia, Alemania, España y Francia estarían entre los más afectados, aunque el detalle por centros sigue sin conocerse. En cuanto a las áreas, las más afectadas serían Compras, Finanzas, TI, RR.HH. y Cadena de Suministro. Eso sí, han remarcado que no existen garantías suficientes sobre Protección de datos y RGPD, Continuidad operativa, Conservación del conocimiento técnico o Riesgos culturales y organizativos.

Unido a ello, han remarcado que se desconoce el grado de afectación en el empleo, por lo que no saben el número exacto de puestos afectados en cada país o centro. Lo que sí saben, según CCOO, es que "existe un riesgo real de pérdida de empleo en Europa".

Asimismo, han advertido de que la empresa está externalizando funciones esenciales, "debilitando las capacidades locales". A esto han sumado que la Dirección no ha presentado planes de protección social suficientes para la plantilla.