Completado el ensanche del puente sobre el río Naraval (Tineo) para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico

Ampliación puente Navaral, Tineo. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puente sobre el río Naraval en la carretera AS-219 (Luarca- Pola de Allande) ya cuenta con una estructura que permite ensanchar la plataforma para mejorar las condiciones de seguridad y la fluidez del tráfico. Los trabajos para colocar las losas prefabricadas que permiten ampliar a sección del tablero se han completado esta madrugada.

La renovación del puente se incluye en la inversión de más de 3,6 millones que el Gobierno de Asturias tiene en marcha para acondicionar el tramo entre las localidades de Navelgas y Naraval.

La instalación de una grúa de 150 toneladas para el izado y colocación de las piezas ha obligado a interrumpir el tráfico totalmente en la vía durante la noche. La carretera se mantiene ya abierta, tras haberse instalado un voladizo de 0,60 metros en cada margen.

Una vez colocadas las losas, se dispuso el relleno de los extremos de la estructura con zahorra artificial para permitir la reapertura al paso del tráfico, eliminando los escalones de entrada/salida.

El proyecto de mejora de los 3,75 kilómetros entre Navelgas y Naraval incluye, además, el acondicionamiento de la carretera como travesía urbana en esta última localidad, para lo que se dotará de aceras y se remozará la plataforma. La actuación supone una sustancial mejora del trazado de la carretera, que se ensanchará hasta los seis metros.