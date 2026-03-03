Comprar vivienda de segunda mano se encarece en Asturias un 18,5% en febrero, con Oviedo en su máximo histórico

Archivo - Edificio de viviendas, pisos en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 18,5% en el Principado de Asturias durante el mes de febrero respecto al año pasado, según el informe de precios de venta del portal inmobiliario idealista. El precio del metro cuadrado se ha situado en 1.728 euros por metro cuadrado, un 0,8% más que en enero.

El incremento de Asturias es el tercero por CCAA, solo superado por el aumento registrado en la Región de Murcia (23,3%) y Andalucía (20,2%).

En Oviedo, el precio ha aumentado un 17,9% respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando el máximo histórico de la capital asturiana, con 2.232 euros por metro cuadrado. Este precio supone un 1,4% más que el registrado en enero.

DATOS NACIONALES

El precio de la vivienda usada en España ha subido un 17,7% interanual durante el mes de febrero, con un precio que se sitúa en 2.673 euros por metro cuadrado, lo que implica un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España.

Todas las Comunidades Autónomas muestran precios superiores con respecto al año anterior. La Región de Murcia (23,3%), lidera las subidas, seguida de Andalucía (20,2%), Asturias (18,5%) y Cantabria (17,8%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de la Comunidad de Madrid (17,5%), la Comunidad Valenciana (16,7%), Cataluña (13,6%), Aragón (13,4%), País Vasco (12,4%), Navarra (12%), Castilla-La Mancha (11,9%) y Canarias (10,6%).

Por debajo del 10% aparecen las subidas de Baleares (9,2%), Extremadura (8,6%), Castilla y León (8,6%). La Rioja (7,9%) y Galicia (7,4%) por su parte, representan los menores ascensos.