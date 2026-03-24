La compraventa de viviendas en Asturias y desciende un 14,7% tras empeorar su evolución interanual en enero

Archivo - Edificios con viviendas, a 11 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). La vivienda en España ha aumentado su precio un 3,5% en julio comparado con el mismo mes del año pasado y un 1,2% respecto a junio. El metro cuadrado se sitúa en un - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en enero empeora y desciende un 14,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5% a nivel nacional), hasta un total de 1.199 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 2% intermensual. A pesar de la caída, las 1.199 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Asturias, 1.087 se realizaron sobre viviendas libres y 112 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 228 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 971 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 2.022 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.199 compraventas, 471 fueron herencias, 33 donaciones y 4 permutas.

TOTAL DE FINCAS

En total, durante enero se transmitieron en Asturias 3.504 fincas urbanas a través de 2.124 compraventas, 717 herencias, 54 donaciones, 7 permutas y 602 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.597 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 618 herencias, 509 compraventas, 59 donaciones, 20 permutas y 391 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas bajó en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones. Con el descenso registrado en el primer mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en diciembre subiera un 7,9%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en enero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 5,4%, hasta las 43.916 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 3,8%, hasta las 13.573 operaciones.

El 92,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero fueron viviendas libres y el 7,2%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres retrocedió un 5,2% interanual, hasta las 53.364 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 2,6%, hasta sumar 4.125 transacciones.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la compraventa de viviendas subió un 6,2%, con avances del 16,1% para las viviendas nuevas y del 3,4% para las usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106