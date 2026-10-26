La compraventa de viviendas en Asturias registra una subida del 10,4% en agosto

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OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias en agosto ha crecido un 10,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.069 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 13,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 1.069 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Asturias, 978 se realizaron sobre viviendas libres y 91 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 296 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 773 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.849 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.069 compraventas, 458 fueron herencias, 36 donaciones y 0 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Asturias 3.099 fincas urbanas a través de 1.853 compraventas, 675 herencias, 54 donaciones, 0 permutas y 517 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.536 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 567 herencias, 468 compraventas, 55 donaciones, 10 permutas y 436 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla - La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente