La compraventa de viviendas en Asturias volvió a aumentar en abril, un 5,6%

Archivo - Edificio de viviendas en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Asturias ha crecido un 5,6% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.211 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, Las 1.211 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Asturias, 1.110 se realizaron sobre viviendas libres y 101 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 238 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 973 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 2.109 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.211 compraventas, 529 fueron herencias, 42 donaciones y 4 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Asturias 3.863 fincas urbanas a través de 2.261 compraventas, 833 herencias, 68 donaciones, 5 permutas y 696 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.583 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 726 herencias, 502 compraventas, 32 donaciones, 5 permutas y 318 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente