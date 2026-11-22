Archivo - La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en ruieda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromiso Asturias XXI nombrará a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, socia de honor de 2026. Lo hará en su Encuentro Anual de Socios el martes 22 de diciembre en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo) a las 18.30 horas.

Según ha explicado la entidad en nota de prensa, en esta XVIII edición se reunirán todos los socios, jóvenes y empresas asociadas que, año tras año, colaboran activamente con la organización.

La distinción de Sanjurjo se le otorga como "reconocimiento a su trayectoria profesional, especialmente, al frente de la Fundación Princesa de Asturias y a su incansable labor en la proyección internacional de nuestra región". La Socia de Honor recibirá una obra del reconocido artista asturiano, pionero en la técnica MoveArt y retratista de los Premios Nobel, Marcos Tamargo.