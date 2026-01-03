El concejo cerró 2025 con 53.907 vecinos, 606 más que el año anterior

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

SIERO/OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siero cerró 2025 con 53.907 vecinos y vecinas según datos del padrón municipal, lo que supone 606 habitantes más que el cierre del ejercicio anterior. Así mismo el alcalde del concejo, Ángel García, destacó que desde que accedió a la alcaldía en 2015, el concejo cuenta con 1.886 sierenses más.

García destacó el objetivo de cerrar el mandato con 54.000 vecinos. "Estoy convencido de que lo vamos a cumplir", manifestó el alcalde que incidió en que "Siero va bien en cuanto a crecimiento de población" lo cual les parece que es una noticia fantástica de que más gente quiera vivir en Siero, de que siga creciendo.

Considera que estas cifras son el resultado de todo lo que se está haciendo. "Tanto las empresas, que el otro día dábamos el dato del número de trabajadores y la facturación de las 100 primeras empresas en Siero, que crece, eso lógicamente arrastra de la población. Todas las múltiples inversiones que estamos haciendo en todo el concejo también hace que sea más atractivo vivir en Siero, desde el saneamiento en la zona menos urbana, a la mejora de los espacios públicos en nuestras ciudades, pues hace que más gente quiera vivir aquí", dijo.