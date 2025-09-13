El concejo organiza un mercadillo de segunda mano en el marco de la Semana Europea de la Movilidad

MIERES 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, está ya ultimando el programa de actos para celebrar la Semana Europea de Movilidad entre el que se incluye un mercadillo de segunda mano. Se trata de acciones que buscan sensibilizar y promocionar la movilidad sostenible y potenciar el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie y, en general, promover la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida diaria.

Con este objetivo se está cerrando la programación de actos que ya tiene dos citas marcadas en el calendario para el sábado 20 de septiembre. Un día en el que las concejalías de Medio Ambiente, Comercio y Juventud e Infancia organizarán un mercadillo de segunda mano para particulares.

Se trata de una cita que pretende concienciar sobre la importancia de reutilizar y promover formas de consumo sostenible ofreciendo un espacio para ofrecer lo que ya no se utiliza y poder darle una segunda vida.

El mercadillo, con 25 puestos -5 de ellos reservados para jóvenes entre 16 y 30 años-- se instalará en el Parque Xovellanos el sábado 20 de septiembre, de 12 a 20 horas y las personas interesadas en utilizar uno de los puestos ya pueden inscribirse en el siguiente enlace: Mercadillo de Segunda Mano. Semana Europea de la Movilidad 2025.

Además del mercadillo, ese día se organizarán dos talleres en el Parque Xovellanos dirigidos a peques y adolescentes que, bajo el lema "Vuelta al cole de manera sostenible", permitirá que las y los participantes creen sus propios estuches y carpetas reutilizando materiales. Para inscribirse en estos talleres es necesario llamar al 985 46 62 62 en horario de 9 a 14 horas.