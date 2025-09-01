La concertada acepta la propuesta del Principado y desconvoca la huelga prevista para el 9 y 15 de septiembre

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos OTECAS, FEUSO y FSIE han aceptado este lunes la propuesta planteada por la Consejería de Educación, tras llevar a cabo una consulta con las bases de cada organización sindical, y han decidido desconvocar la huelga prevista para los días 9 y 15 de septiembre.

El secretario general de Otecas, José Manuel Cuetos, ha destacado que seguirán "luchando y demandando" medidas que no se contemplan en el acuerdo, como jubilaciones parciales, reducción de carga lectiva para mayores de 55 años y mejora de las ratios. También continuarán peleando, asegura, por mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de la enseñanza concertada asturiana en aquellos aspectos que quedaron sin respuesta.

El secretario general de FEUSO Educación, Gonzalo Menéndez, ha admitido que "no es el mejor acuerdo, pero es un punto de partida para desbloquear" la situación que sufre la educación concertada en Asturias. "Esperamos que en los próximos dos años, mejoren las condiciones", ha añadido.

El secretario general de FSIE Asturias, José López-Sela, se ha mostrado muy crítico con la propuesta del Principado, la cual ha calificado de "horrorosa", pero reconoce que han tenido que aceptarla para "al menos coger algo después de 12 años", y ha acusado al Gobierno asturiano de tener una actitud "sectaria" contra la concertada. López-Sela ha asegurado que no cesarán en su empeño hasta que el Gobierno regional les "trate de manera justa".

La oferta del Principado, no satisface las peticiones de los sindicatos educativos entre otras cuestiones porque solo supone, según indican, un "ligero" incremento de la ratio de profesorado en Infantil; y el incremento del complemento autonómico que percibe el profesorado ni siquiera tiene en cuenta las revisiones anuales del IPC.