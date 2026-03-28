Conceyu contra la Incineración lamenta las autorizaciones del Principado para La Pereda

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OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Conceyu contra la Incineración ha emitido una nota de prensa en la que lamenta la concesión del Gobierno asturiano a la empresa pública Hunosa de la autorización administrativa previa y la autorización de construcción para el proyecto de transofrmación de la central térmica de La Pereda, en Mieres.

Han dicho que "no deja de ser sorprendente" que se les haya comunicado la noticia un viernes a las 14.30 horas. Desde la plataforma considera que lo que se pretende es "hacer de menos" la sentencia judicial que anuló la modificación de la autorización ambiental.

"Pero no han valorado bien ni de forma suficiente los problemas que esa autorización trasluce. Están haciendo con su actitud que la evaluación de impacto ambiental sea un trámite menor, sin importancia, y están obviando el alcance la información pública y de la participación ciudadana, que es obligatoria, aquí no se ha realizado", advierten.

Acusan al Gobierno asturiano y a Hunosa de seguir "corriendo" sin darse cuenta de los "problemas de fondo". Consideran que la nueva autorización "dice muy poco" en favor del Principado, que tendría que ser la administración que velase por la legalidad.

La plataforma insiste en que la autorización no resuelve ninguna de las razones que venían en la sentencia y recuerdan que la quema de residuos y biomasa "supone una nueva actividad para la central térmica y no una modificación sustancial, como pretendía colar Hunosa, ya que se lleva a cabo una actividad distinta, la coincineración".

Conceyu contra la Incineración se reafirma en su propósito de evitar que se queme basura en Asturias e insta a los grupos políticos y al Gobierno del Principado a trabajar en una alternativa moderna y sostenible para la gestión de residuos.

"Es inadmisible que, tras décadas de inacción que nos hacen estar muy lejos de los objetivos legales de reciclaje y con un Plan de Residuos caducado, se pretendan tapar las vergüenzas de gestión a costa de la salud de los vecinos y del Medio Ambiente", lamentan.