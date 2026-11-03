Un concierto solidario reúne este miércoles en Oviedo a artistas asturianos frente al ictus

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OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ictus de Asturias (Asicas) celebra este miércoles, 4 de noviembre, en Oviedo el concierto solidario 'Latidos de música frente al ictus', una iniciativa que reunirá a varios artistas asturianos en el Teatro Pumarín a partir de las 19.30 horas.

El cartel incluye las actuaciones de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm, Gemma Bravo y Jorge Colsa, Pablo Valdés, Fran Juesas, José Manuel Tejedor, Claudia Yesterday, Silvidos y Gemidos y Pájaros en la Cabeza. La presentación del concierto correrá a cargo de Sonia Avellaneda.

La recaudación se destinará a financiar los programas de rehabilitación, promoción de la autonomía y apoyo a las personas con secuelas de ictus y a sus familias que desarrolla la asociación.

Asicas trabaja para atender las necesidades que surgen tras el alta hospitalaria y acompañar a las personas afectadas durante su recuperación y regreso a la vida cotidiana. La entidad está declarada de utilidad pública.