Concluyen las obras de mejora del conjunto etnográfico de La Ferrería de Santa Eufemia en Villanueva de Oscos

El alcalde de Villanueva de Oscos, Abel Lastra, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras de mejora del conjunto etnográfico de La Ferrería de Santa Eufemia, en Villanueva de Oscos, dentro de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. El proyecto ha supuesto una inversión de 75.000 euros, financiados con fondos europeos del programa Next GenerationEU.

La actuación ha permitido acondicionar una zona de recepción para visitantes con un pequeño aparcamiento. También ha facilitado la recuperación de los senderos originales que daban servicio a los inmuebles anexos y a la propia ferrería. Además, dentro del conjunto de edificios e ingenios hidráulicos, se ha adecuado el azud para que comience a funcionar y posibilite el paso de la fauna piscícola.

La actuación se ha completado con la retirada de vegetación invasora en el entorno y la instalación de iluminación paisajística, que contribuye a realzar la belleza, funcionalidad y seguridad de este conjunto etnográfico.

La intervención se enmarca en el programa regional para la restauración del patrimonio natural y cultural en las reservas de la biosfera, dotado con 975.000 euros.

La Ferrería de Santa Eufemia se enclava en un meandro del río Agüeira, data del siglo XVII y funcionó de forma ininterrumpida casi hasta el siglo XX. La instalación original operó entre los siglos XVII y XIX al servicio del monasterio de Santa María y fue la única de primera transformación que hubo en la comarca. De ella salían las barras de hierro con las que trabajaban los numerosos mazos de segunda transformación dispersos por toda la zona.

Actualmente, el conjunto ha retomado su actividad gracias a la labor de artesanos, quienes rescatan y transmiten los conocimientos heredados y ofrecen una nueva vida a estas instalaciones a través de visitas guiadas y talleres.